ABD'li Senatör'den Türkiye'ye skandal tehdit

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı James Inhofe, Türkiye'nin Rusya'dan kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemi S-400 ya da ABD'den F-35 alımı arasında bir tercih yapması gerektiğini belirtti.

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg'te yer alan habere göre Inhofe, Türkiye S-400 alımından vazgeçmezse sekiz partner ülkeden biri olma hususunun tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Inhofe, Türkiye'nin hava savunma sistemi gereksinimleri olduğunu fakat Batı ya da Rusya arasında bir tercik yapması gerektiğini ifade etti.

Inhofe Türkiye'yi tehdit eden skandal açıklamalarına 'Türkiye Rusya'dan S-400 alımına devam ederse bunun sonuçları olur' diyerek noktaladı.