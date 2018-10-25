CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - GENK / MAÇTA 4 GOL VAR !
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar
MHP'den CHP'ye ''şamar oğlanı'' tepkisi
MHP'den CHP'ye ''şamar oğlanı'' tepkisi
Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçları belli oldu !
Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçları belli oldu !
''Ateş Serbest-2018'' tatbikatının görüntüleri paylaşıldı
''Ateş Serbest-2018'' tatbikatının görüntüleri paylaşıldı
Turistler oraya akın edecek ! İmparatorluk salonu çıktı
Turistler oraya akın edecek ! İmparatorluk salonu çıktı
Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu arasında sürpriz görüşme
Kılıçdaroğlu ile Kocaoğlu arasında sürpriz görüşme
Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
Kar İstanbul'un kapısına dayandı ! İşte son durum...
Anlaşma tamam ! Türkiye ve ABD petrol arayacak
Anlaşma tamam ! Türkiye ve ABD petrol arayacak
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 25 Ekim 2018 23:22

Bilim adamı açıkladı ! ''Bunu söylemekten utanıyorum ama...''

ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgası adalarından birinin haritadan silindiği belirtildi.

Bilim adamı açıkladı ! ''Bunu söylemekten utanıyorum ama...''
A+ A-

ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgası adalardan birini haritadan sildi. Bilim adamları yaşananları iklim değişikliğinin göstergesi olarak yorumladı.

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının geçmesinden sonra Hawaii’de bir ada dalgaların altında kayboldu. ABD Balık ve Yaban Hayatı Ofisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki adanın dalgaların altında kaldığı kaydedildi.

Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı. Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.

Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

walaka , bilim adamı , kasırga , utanma , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM