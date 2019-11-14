''Çıplak pilot'' hukuk mücadelesini kazandı

30 yıldır pilot olarak görev yapan adam, tek başına kaldığı otel odasında çıplak bir şekilde dolaşırken aniden polis ekiplerinin kapısını çalmasıyla neye uğradığını şaşırmıştı.



ABD’nin Denver kentinde yaşayan pilot Andrew Collins, 2018 yılında akıllara durgunluk veren bir olayın kurbanı oldu. 30 yıla yaklaşan pilotluk başarılı bir pilotluk kariyeri olan Collins, uçuş sonrası Denver'daki Westin Hotel'de dinlenmeye çekildi.

Uykudan kalktıktan sonra odanın perdelerini açarak etrafı izleyen United Airlines pilotu Collins, kısa süre sonra polislerin kapıyı çalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. İsimsiz bir ihbarla polis merkezine götürülen üç çocuk babası pilot, ‘uygunsuz davranışlar’ sergilediği suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu öğrendi.

Polise verdiği ifadede çıplak olduğunu doğrulayan Collins, onuncu kattaki odada kendisini gören biri olduğunu fark etmediğini, etrafı izlemek dışında da herhangi bir davranışta bulunmadığını söyledi.

Collins serbest bırakılsa da, havayolu şirketi başlattığı soruşturma kapsamında tecrübeli pilotu açığa aldı. Bu durum karşısında mahkemeye başvuran Collins’in davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Collins, olay nedeniyle kendisinin yanı sıra ailesinin de kötü etkilendiğini, Amerikan Hava Kuvvetleri’nde görev yapan çocuklarının bu olay nedeniyle rencide edildiğini, hostes olan eşinin de aşağılayıcı ifadelerle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Mahkeme bunun üzerine aldığı kararda, Denver şehir yönetimini 300 bin dolar yani yaklaşık 1.7 milyon TL) ödemeye mahkum etti.