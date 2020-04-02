Koronavirüsün yaşı yok: Son vakalarda her 5 hastadan 1'i genç!

“Corona virüsü sadece yaşlıları öldürür” efsanesini çürütecek bir düzen ABD’de tespit edildi… Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’de yayınlanan haberde, corona virüsü salgınının en çok etkilediği ABD şehri New York’taki hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hastalarında özellikle gençlerde çok ciddi bir ivmelenme görüldüğü belirtildi.

Bloomberg’in haberinde son dönemde genç ve orta yaşlı hastaların corona virüsü semptomlarıyla hastaneye geldiği ve tedavi altına alındığı belirtildi. New York’ta doğrulanmış vaka oranına göre hastanelere corona virüsü şikayetiyle gelen her 5 kişiden 1’i 44 yaşın altında.

4 GÜN ÖNCE GÖNDERİLEN HASTA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise dünyada 50 yaş altındaki corona virüsü vakaları yüzde 10 ile yüzde 15 seviyesinde…

Bloomberg, geçen hafta içerisinde hastaneye corona şüphesiyle gelen fakat soğuk algınlığı teşhisiyle evine gönderilen 32 yaşındaki bir hastanın 4 gün sonra geri geldiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini yazdı. Bloomberg’e konuşan doktor Kaedrea Jackson, “Bana bakıp ölecek miyim dedi. Durumu çok kötü ve daha da kötüye gidiyor. Yaşadığı ölüm korkusunu gözlerindne görebildim. Çok genç” dedi.

