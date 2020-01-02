SON DAKİKA
YENİ YILIN İLK MÜJDESİ: MOBİLYADA KDV İNDİRİMİ!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 02 Ocak 2020 10:17

Trump açıkladı: 15 Ocak'ta imzalayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacağını açıkladı.

Trump açıkladı: 15 Ocak'ta imzalayacağım
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklmamada, "Çin'le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray'da düzenlenecek. Çin'den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin'e gideceğim" dedi.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin'in ABD'den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , çin , donald trump , ticaret anlaşması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM