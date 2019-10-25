Trump Türkiye'ye olan yaptırım tehdidini yineledi !

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'ye geniş kapsamlı yaptırımlar uygulayacağımızı tekrarlamaya ihtiyaç yok" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakarak ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin yolunu açan, ardından ABD'nin IŞİD'e karşı savaşta sahadaki ortakları olan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) geri çekilmesi karşılığı harekatın durması anlaşmasını kotaran Trump, bugüne de müteakip gelişmeleri değerlendiren tweetlerle başladı:

'TÜRKİYE KÜRTLERE YEDEK DESTEK OLARAK HAZIR'

"Türkiye, oldukça yakın bölgelere gitmek için Güvenli Bölge diye bilinen yerden çekilmekte olan Kürtlere ateş açmaması gerektiğini tümüyle anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı Yaptırımların dayatılacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor! IŞİD'i Kürtler emniyete alırken Türkiye de yedek destek olarak hazır..."

PETROL GÜVENCEYE ALINDI'

"... ABD'nin refahı Kasım 2016'dan beri Trilyonlarca Dolar kazandı. Tüm diğerleri aşağı gitti. Bizim gücümüz ekonomiktir, yeniden inşa edilen Ordumuzu kullanmak zorunda kalmamızdan önce çok daha iyi bir alternatiftir. Petrol güvenceye alındı. Askerlerinizi bölgeyi terk etti ve başka yerlere gitmek için Suriye'den ayrılıyor."

'20 YILDIR ORTADOĞU'YU YANLIŞ ANLAYAN UZMAN KILIKLI SALAKLAR'

"Sonra EVE GELİYORLAR! Bizim orada sadece 30 günlüğüne olmamız gerekiyordu, bu 10 yıl önceydi. Bu 20 yıldır Ortadoğu'yu yanlış adlandıran uzman kılıklı salaklar anlaşmadan ne elde ettiğimizi sorduğunda, basitçe diyorum ki, PETROL, ASKERLERİMİZİ EVE GERİ GETİRİYORUZ, IŞİD EMNİYETE ALINDI!"