Trump YPG’ye yardımı durdurdu

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, terör örgütü YPG/PYD’ye yapılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma kararı aldı.

Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Beyaz Saray’dan Dışişleri Bakanlığı’na “yardımı dondurun” talimatı gittiğini ifade ederek, kararın ABD Başkanı Trump’ın Ohio’da yaptığı konuşmada “orayla biraz da diğer ülkeler ilgilensin” şeklindeki çıkışın hemen ardından geldiğine dikkat çekti.

Amerikalı yetkililer, yardımın dondurulmasıyla ilgili kararın, Beyaz Saray’ın ABD’nin Suriye’de gelecekteki rolünü değerlendirmesi sonucu alındığını kaydetti.

200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt’te yapılan IŞİD karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.