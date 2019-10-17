Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktı

Beyaz Saray antetli kağıda yazılı ve Trump'ın ıslak imzası bulunan mektubu, ABD'de kendisine en yakın medya organı olan Fox TV sunucularından Trish Regan paylaştı.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı “Şahin Cilo”, asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılara “General Mazlum Kobani” diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı;

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem, ki yaparım. Yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson konusunda zaten size göstermiştim.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım.

Saygılarımla,

Donald Trump

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup alay konusu oldu

İYİ Parti'den mektup tepkisi: Keşke gizlenmeseydi