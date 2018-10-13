Trump'tan Erdoğan'a Brunson teşekkürü !

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Türkiye saatiyle 21:30'da görüşeceğini açıkladı. Donald Trump, Erdoğan'a yardımları için teşekkür ederken, "Ben rehineler için pazarlık yapmak" dedi. Trump ayrıca Türkiye ile ABD ilişkileri için Brunson'ın serbest bırakılmasının önemli olduğuna da vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı duyuruda Rahip Brunson ile Oval Ofis’te görüşeceğini açıkladı.

Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımları için teşekkür etti.

TÜRKİYE&ABD İLİŞKİLERİ ADINA MÜKEMMEL BİR KAZANIM”

Trump paylaştığı ikinci bir mesajda, “Brunson’ın serbest bırakılması konusunda hiçbir anlaşma yapılmadı. Ben rehine pazarlığı yapmam. ABD adına, Türkiye&ABD ilişkileri için iyi belki de mükemmel bir kazanım oldu” dedi.