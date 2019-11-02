Yarı insan yarı köpek... Gizemli yaratığı görenler dehşete kapıldı !

İki bacağının üzerinde duran, büyük bir kurt adama benzer yaratık, ABD'nin dört bir yanındaki kasabalarda terör estiriyor.

"Dogman” adı verilen gizemli canavarın ABD'nin her yerinde görüldüğü ileri sürüldü.

Tanıklar, evcil hayvanlarının bilinmeyen bir yaratık tarafından acımasızca öldürüldüğünü iddia ediyor.

Ayrıca saldırdığı hayvanların da fotoğrafları bulunuyor.

Daily Star'a konuşan Joedy Cook, “yarı insan, yarı köpek” olarak tanımladıkları yaratıkların 2.7 metre ve yaklaşık 180 kilograma yakın bir yapıya sahip olabileceğini de açıkladı.

Cook'un garip efsaneyi araştırmak için kurulan Kuzey Amerika Dogman Projesi sitesinde, yaratığın Ohio'da çekildiği ileri sürülen 3 adet tüyler ürpertici ses klibi bulunuyor. Bu kliplerde yaratığın korkutucu bir şekilde 'uluduğu' duyuluyor.

Ses kayıtlarının yanı sıra, Cook'un yaratığın görüldüğünü iddia ettiği bir fotoğraf koleksiyonu var.

Bir fotoğrafta, bazı ağaçların arkasında duran gizemli bir karanlık olarak görülüyor.