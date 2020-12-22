ABD'de bilgisayar korsanları bakanlığa saldırdı

Yazılı açıklamada Senato’nun finans komitesinin bu saldırıların ciddi olduğu ve saldırıların ‘ne boyutta olduğunun tam olarak bilinmediğine’ ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Komitenin en yaşlı üyesi olan Wyden, bilişim şirketi Microsoft’un saldırılar ve hackerların kurumun en üst düzey çalışanlarının kullandığı sistemlere de erişim sağladığı konusunda uyardığını söyledi.

Açıklamada “Bakanlık halen hackerların hangi adımları attığına ya da tam olarak hangi bilgiye eriştiğine yönelik tam olarak bilgi sahibi değil” ifadesi yer aldı.