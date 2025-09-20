  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı

ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı

ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, ''H-1B'' çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretini 100 bin dolara yükselten kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için kullanılan ‘H-1B’ çalışma vizesi programına ilişkin yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, şirketlerin bu vize için ödeyeceği başvuru ücreti 100 bin dolara yükseltildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Trump, ABD’nin ‘harika’ işçilere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu programın nitelikli çalışanların ülkeye kazandırılmasını büyük ölçüde güvence altına alacağını belirtti. Özellikle teknoloji şirketlerinin bu düzenlemeden memnuniyet duyacağını dile getiren Trump, “Ülkemizde son derece üretken olacak kişileri burada tutabileceğiz ve çoğu durumda bu şirketler bunun için yüksek bedeller ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Kararnamede, ‘H-1B’ vize programının, yüksek nitelikli iş gücünü ABD’ye çekmek amacıyla tasarlandığı ancak son yıllarda amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi. Bunun ülke ekonomisi ile ulusal güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulanan metinde, yalnızca gerçekten nitelikli işçilerin ülkeye girişini sağlamak için başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

DHA

text-ad
Etiketler abd çalışma izni vize
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı!