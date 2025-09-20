ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, ''H-1B'' çalışma vizesi programında şirketlerin ödemesi gereken başvuru ücretini 100 bin dolara yükselten kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için kullanılan ‘H-1B’ çalışma vizesi programına ilişkin yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, şirketlerin bu vize için ödeyeceği başvuru ücreti 100 bin dolara yükseltildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Trump, ABD’nin ‘harika’ işçilere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu programın nitelikli çalışanların ülkeye kazandırılmasını büyük ölçüde güvence altına alacağını belirtti. Özellikle teknoloji şirketlerinin bu düzenlemeden memnuniyet duyacağını dile getiren Trump, “Ülkemizde son derece üretken olacak kişileri burada tutabileceğiz ve çoğu durumda bu şirketler bunun için yüksek bedeller ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Kararnamede, ‘H-1B’ vize programının, yüksek nitelikli iş gücünü ABD’ye çekmek amacıyla tasarlandığı ancak son yıllarda amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi. Bunun ülke ekonomisi ile ulusal güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığı vurgulanan metinde, yalnızca gerçekten nitelikli işçilerin ülkeye girişini sağlamak için başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarıldığı bildirildi.

DHA