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ABD'de hortum felaketi: 7 ölü

ABD'de hortum felaketi: 7 ölü
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ABD'nin Alabama ve Georgia eyaletlerinde çıkan hortumlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama ve Georgia eyaletlerinde çıkan hortumlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Eyalet genelinde görülen hortumlar, faciaya yol açtı. Autauga bölgesinde hortumlar nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyaletimizi vuran fırtınalarda 6 Alabamalıyı kaybettiğimizi öğrendiğim için üzgünüm. Dualarım sevdikleriyle birlikte. Bunun üstesinden geleceğiz ve daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı. Vali Ivey, şiddetli fırtınalardan en çok etkilenen Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgelerinde acil durum ilan edildiğini aktardı. 40 bin hanede de elektrik kesintisi yaşandı.

Georgia'da 1 can kaybı

Hortumların can kaybına yol açtığı diğer eyalet Georgia oldu. Butts bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir aracın üzerine ağaç düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Atlanta kentinin güneydoğusunda ise fırtınanın etkisiyle bir yük treninin raydan çıktığı öğrenildi. Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı ve Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda da 250'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi. Eyalet genelinde yaklaşık 86 bin abone elektriksiz kaldı.

Etiketler abd Alabama Georgia
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