Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Özel, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmiş, görüşme 1,5 saat sürmüştü.
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