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  3. 09 Şubat 2021 17:46

ABD'de korkunç olay! Üst geçitten 21 metre aşağı düştü

ABD’nin Wisconsin eyaletinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bir kamyonet 21 metre yükseklikten aşağı uçtu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletindeki I-94 Milwaukee otoyolunda hızla seyir eden bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, 21 metre yüksekliğindeki üst geçitten aşağıya düştü. O anlar an be an kameraya yansıdı.

Milwaukee Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kamyonetin daha sonra 21 metre yükseklikten aşağıya düştüğünü ifade etti. Yetkilier, sürücünün kaza sonrası bilincinin yerinde olduğunu ve nefes alabildiğini kaydederek, " Hastaneye kaldırılan sürücünün durumu şans eseri iyi" dedi. Öte yandan kamyonetin düştüğü sırada yolda başka bir aracın olmaması şans olarak nitelendirildi.

ABD , üst geçit , KAMYONET
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