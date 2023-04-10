ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kentucky eyaletindeki Lousville kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lousville Metro Polis Departmanı (LMPD) Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin” dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

LMPD’den yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, “Artık aktif bir saldırgan tehdidi yok. Saldırgan etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

DHA