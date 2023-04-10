  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:

ABD'nin Kentucky eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kentucky eyaletindeki Lousville kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kentucky Valisi Andy Beshear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Lousville Metro Polis Departmanı (LMPD) Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin” dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

LMPD’den yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, “Artık aktif bir saldırgan tehdidi yok. Saldırgan etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

DHA

Etiketler abd Kentucky silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Seçim sonrası ve yıl sonu için uzmanların Borsa tahmini belli oldu
Selvi Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla diyalogu gündem oldu
Market raflarında fiyatlara kare kodlu protesto
''Cumhur İttifakı 15-20 vekil az çıkarabilir''
Baraj suları çekildi; köy gün yüzüne çıktı
İşte 26 partili oy pusulası
Taciz zanlısını sokak ortasında dövdüler
Yargıtay'dan tüm banka müşterileri için emsal karar
Cari açık 10 yılın zirvesinde!
Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam