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ABD’den Suriye’ye hava saldırısı

ABD’den Suriye’ye hava saldırısı

ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda Deyrizor’daki İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Amerikan kuvvetlerinin 15 Ağustos'ta bir insansız hava aracı saldırısıyla hedef alınmasının ardından ABD ordusu, çarşamba günü erken saatlerde, Suriye'nin doğusundaki İran destekli milislere hava saldırısında bulundu.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı, saldırıların “gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek için orantılı ve kasıtlı eylemlerde bulunduğunu” bildirdi.

Komutanlık Sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, "Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi" ifadesini kullanırken, saldırının ABD güçlerini hedef alan 15 Ağustos’taki saldırıya yanıt olarak yapıldığını vurguladı.

15 Ağustos’ta İran destekli milisler tarafından fırlatıldığı iddia edilen insansız hava araçlarının Amerikan kuvvetleri tarafından kullanılan el-Tanf Garnizonunu hedef alırken, ABD Merkez Komutanlığı, saldırı sonucunda “sıfır zayiat ve hasar yok” açıklamasında bulunmuştu.

 

Etiketler abd abd ordusu suriye suriye'nin doğusu
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