ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yardım paketi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon doları askeri yardım olmak üzere 1.3 milyar dolarlık yardım paketi göndereceğini duyurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 57. güne girilirken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından bir süredir kuşatma halinde olan Mariupol şehrinin bu sabah saatlerinde ele geçirildiği duyuruldu.

1.3 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİ

Gelişmelerin ardından basın açıklamasında bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları askeri destek olmak üzere 1.3 milyar dolarlık yardım paketi göndereceklerini duyurdu.

ASKERİ YARDIMDA NELER VAR?

Yapılacak askeri yardım kapsamında ağır silahlar, mühimmat ve dronlar olacak. Biden, "Önümüzdeki hafta Ukrayna için Kongre'den ek bütçe isteyeceğim" diye konuştu.

UKRAYNALILAR SIĞINMA İÇİN ABD'YE GELEBİLECEK"

Alınan yeni kararlara göre, Ukraynalılar Avrupa'dan doğrudan sığınma için ABD'ye gelebilecek. Rusya'nın bayrağı olan gemiler ABD'nin limanlarına giremeyecek.

"MARİUPOL'UN DÜŞTÜĞÜNE DAİR KANIT YOK"

Öte yandan basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Mariupol'ün düştüğüne dair bir kanıt yok." ifadelerini kullanarak "Mariupol'u Rusya gerçekten kontrol ediyor mu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var buradan masum insanların kaçmasına izin verilmediği. Mariupol'ün henüz düştüğüne dair kanıt yok" dedi.