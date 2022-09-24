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AB'den Rusya uyarısı: ''Ciddiye alınmalı''

AB'den Rusya uyarısı: ''Ciddiye alınmalı''

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanabileceği yönündeki tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi ve Ukrayna'nın 4 bölgede referandum düzenlemesine yönelik İngiliz medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehditlerini ciddiye alması gerektiğini ifade ederek savaşın "tehlikeli bir ana" ulaştığını söyledi. Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an, çünkü Rus ordusu bir köşede sıkıştı. Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi gerçekten çok korkunç" dedi.

"CİDDİYE ALINMALI"

Borrell, Putin'in ülkesinin çeşitli kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve elinde olan tüm araçları kullanacağını söylemesi, bunun blöf olmadığını belirttiği konuşmasını hatırlatarak, "İnsanlar bunun bir blöf olmadığını söylediğinde onları ciddiye almalısınız" ifadelerini kullandı. Borrell, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan bir diplomatik çözüme ulaşılması gerektiğini söyleyerek, "Aksi takdirde bir savaşı bitirebiliriz, ancak barış sağlanamaz ve tekrar bir savaş daha çıkar” şeklinde konuştu.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Putin yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin kendilerini Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombalamak dahil çoğu kez nükleer saldırılarla tehdit ettiğini belirterek, "Nükleer şantajda bulundular. Rusya ile ilgili bu tür açıklamalara izin verenlere, ülkemizin de çeşitli imha yöntemlerine sahip olduğunu ve bazı bileşenlerinde NATO ülkelerininkinden daha modern olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizi, halkımızı korumak için elbette elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimiz Donbass'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler avrupa birliği
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