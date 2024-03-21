AB'den Ukrayna'ya 4.5 milyar euroluk ödeme

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya desteği sürdürülebilir hale getirmek için oluşturulan fondan 4.5 milyar euroluk ilk ödemenin dün yapıldığını duyurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantılarının 9'uncusu sebebiyle basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya desteği sürdürülebilir hale getirmek için oluşturulan 50 milyar euroluk fondan 4.5 milyar euroluk ilk ödemenin yapıldığını duyurdu. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bu finansman, kamu maaşları, emekli maaşları ve temel kamu hizmetlerinin sağlanması gibi devletin işleyişinin finanse edilmesine yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya çok ihtiyaç duyulan likiditeyi sağlıyor” denildi. Borrell ayrıca, bu fonun AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımları sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getireceğini vurgulayarak üye ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarının 33 milyar euroya ulaşacağını ifade etti.

RUSYA'NIN DONDURULAN VARLIKLARININ, UKRAYNA'NIN DESTEKLENMESİNDE KULLANILMASI TEKLİFİ

Borrell dün yaptığı açıklamada, Avrupa Konsey’ine el konulan Rus varlıklarının yüzde 90’ının Ukrayna’ya destek için kullanılması teklifini sunduğunu belirterek, “Bugün Konsey’e, Rusya'nın el konulan varlıklarından elde edilecek gelirin, Ukrayna'yı mücadelesinde desteklemek üzere kullanılmasına yönelik teklifi sundum. Yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu, yüzde 10'u ise AB bütçesi aracılığıyla tahsis edilecektir. Konsey tarafından hızlı bir şekilde kabul edilmesini bekliyorum. Bu, AB'nin Ukrayna ve halkını destekleme konusundaki birlik ve kararlılığını gösterecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak. Rusya’nın dondurulan varlıklarının da zirvenin gündeminde yer alacağı öngörülüyor.

DHA