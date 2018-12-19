ABD'nin kararına 3 ülkeden yorum geldi

ABD Başkanı Trump'ın "DEAŞ'ı yendik" mesajı ve ardından Beyaz Saray'ın ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı açıklaması üzerine Rusya, İngiltere ve İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratıldığını söylemesi ve Beyaz Saray'ın "ABD askerleri ülkeden çekilmeye başlandı” açıklanması sonrası 3 devletten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Rusya kararı olumlu karşılarken, İngiltere Dışişleri Bakanı ve ABD'li iki senatör olumsuz tepki gösterdi. İsrail ise "durumu değerlendireceğini" açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi TASS haber ajansına yapılan açıklamada ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin olumlu bir gelişme olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca bu durumun ülkede barışın tesis edilmesinin önünü açacağı kaydedildi. Trump’ın açıklamasından kısa süre önce Rusya, “ABD’nin Suriye’deki varlığının barışın önünde engel teşkil ettiği” açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Tobias Ellwood, Trump'ın DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığı sözlerine Twitter üzerinden yanıt vererek "Kesinlikle katılmıyorum. (DEAŞ) başka türlü aşırılık şekillerine büründü ve tehdit hâlâ geçerli" ifadesini kullandı.

NETANYAHU: DEĞERLENDİRECEĞİZ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son iki günde ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğünü belirtti ve Washington'ın Suriye'yi etki alanı içinde tutmak için başka yöntemleri olduğunun söylendiğini belirtti.

Netanyahu "(Çekilme için) zaman çizelgesini, nasıl olacağını ve bize etkisini değerlendireceğiz. Ne olursa olsun İsrail'in güvenliğini tesis etmeye ve kendimizi bu bölgeye karşı korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERDEN DE TEPKİ

Trump'ın açıklamalarına Cumhuriyetçi Parti senatörlerinden de tepki geldi. Senatör Marco Rubio ABD askerlerinin Suriye'den hızlı bir şekilde ve tamamen çekilmesinin hata olacağını belirtirken, yine Trump'ın partisinden Lindsey Graham bu eylemin "DEAŞ, Beşar Esad ve Rusya için büyük bir kazanım" olacağını öne sürdü