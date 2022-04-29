Afganistan'da camiye kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Piyasalar FED'i çabuk unuttu, dolar, Euro ve altın yükselişe geçti

Avrupa'nın deprem haritası çıkarıldı: Türkiye'de hangi iller riskli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan Umre ziyareti

Skandal! İsrail'i protesto edeceğiz dediler, şeriat, şeriat diye sloganlar attılar!

Hem yerli hem de yabancı uzmanlar altının yönünü açıkladı