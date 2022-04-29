Afganistan'da camiye kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Besmullah Habib konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının Cuma namazından iki saat sonra gerçekleştirildiğini açıkladı.
10 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin ise yaralandığı Bombalı Saldırı sonrası bölgedeki incelemeler sürüyor.
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