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  3. 18 Aralık 2020 15:16

Afganistan'da Kur'an-ı Kerim hatim törenine terör saldırısı: 15 sivil öldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 15 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da Kur'an-ı Kerim hatim törenine terör saldırısı: 15 sivil öldü
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Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Geylan ilçesine bağlı Agucan köyünde düzenlenen Kur'an-ı Kerim hatim törenine bomba yüklü 3 tekerlekli motosikletle saldırı düzenlendiğini belirtti.

Aryen, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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