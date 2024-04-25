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Ankara'da sanayi bölgesinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarında bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın dış cephesindeki geniş alanda çıkan plastik yangınında alevler büyüyerek fabrika çatısına sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine ise onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çok sayıda köpük kulesi, merdiven, arazöz ve tanker aracının takviye edildiği bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İHA

Etiketler ankara sanayi bölgesi fabrika yangın
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