Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde ise 1,8 milyon vatandaşın oy kullandığı belirlendi.

Yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşı yaşarken, bunun yaklaşık 6,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde ikamet ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda konuştu.

Serim, konuşmasında, Türkiye'nin dış politika ve bakanlık faaliyetlerinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor.

BELEDİYE MECLİSLERİNDE 2 BİN 245 TÜRK KÖKENLİ ÜYE VAR

Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor.

NİSAN İTİBARIYLA 1558 DİN GÖREVLİSİ HİZMET VERİYOR

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BOAKK) kararları çerçevesinde, Nisan 2024 itibarıyla 1707 öğretmen, 141 okutman yurt dışında görevli bulunuyor.

BOAKK kararları çerçevesinde, nisan itibarıyla 1558 din görevlisi de yurt dışında hizmet veriyor.

EN FAZLA KONSOLOSLUK HİZMETİ AVRUPA'DA VERİLDİ

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, doğum, askerlik, evlilik, adli konular, ölüm, noter ve nüfus başta olmak üzere 70'i aşkın türde konsolosluk hizmeti veriliyor.

Türkiye'nin dış misyonlarında 2002'de verilen konsolosluk hizmeti sayısı 131 bin iken, 2023'te 3,3 milyon, senenin başından bu yana da 1 milyona yakın işlem gerçekleştirildi.

En fazla konsolosluk hizmeti Avrupa'da verilirken, nisanda sadece Almanya'da 272 bin 729 işlem yapıldı.

Geçen sene 59 farklı şehirde toplam 74, yılın başından bu yana ise 22 şehirde 22 "gezici konsolosluk hizmeti" sağlandı.

YURT DIŞINDA SEÇİMLERDE OY VERME İŞLEMİ

Yurt dışında gerçekleştirilen seçimlerde randevu sistemi kaldırılırken, oy verme işleminde temsilcilik ayrımına son verildi.

Oy verme günleri, kabin ve sandık sayısı artırıldı, hafta sonları daha fazla sandık kurulmasının önü açıldı.

Son seçimlerde ilk kez, temsilciliğin bulunmadığı 9 ülkedeki 16 şehirde sandık açıldı.

2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 60 ülkedeki 123 temsilcilikte toplam 3 bin 163 sandık açılırken, 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 73 ülkedeki 151 temsilcilikte açılan 5 bin 144 sandıkta, 1 milyon 839 bin 470 vatandaş oy kullandı.

2014 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 18,94 olan katılım oranı, 2023'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ise yüzde 56,34'e çıktı.

KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI TAHLİYELER

Kovid-19 döneminde, Avrupa'dakilerin de dahil olduğu 142 ülkeden 100 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Ayrıca 67 ülkeden 18 binden fazla yabancının Türkiye'ye düzenlenen tahliye seferlerine katılmasına imkan tanındı.

Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı Libya, Yemen, Afganistan, Etiyopya, Ukrayna, Sudan ve son olarak Gazze'den 50 binden fazla kişinin tahliyesi sağlandı.