SON DAKİKA
İZMİR'DEN ACI HABER GELDİ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 02 Şubat 2021 14:31

AİHM'den Erdoğan kolajı için dikkat çeken karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kolaj sanatçısı Michael Dickinson’ın, Türkiye ile ilgili başvurunu karar bağladı.

AİHM'den Erdoğan kolajı için dikkat çeken karar
A+ A-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2006 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan yargılanan kolaj sanatçısı Michael Dickinson’ın, yaptığı başvuruyu karar bağladı. AİHM, kararında Türkiye’nin "insan hakları ihlalinde" bulunduğuu öne sürdü. 

Kararı “Sınır Tanımayan Gazeteciler” Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Twitter hesabından duyurdu.

recep tayyip erdoğan , aihm , karar , avrupa insan hakları mahkemesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM