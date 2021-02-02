AİHM'den Erdoğan kolajı için dikkat çeken karar

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2006 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan yargılanan kolaj sanatçısı Michael Dickinson’ın, yaptığı başvuruyu karar bağladı. AİHM, kararında Türkiye’nin "insan hakları ihlalinde" bulunduğuu öne sürdü.
Kararı “Sınır Tanımayan Gazeteciler” Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Twitter hesabından duyurdu.
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