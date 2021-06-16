  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Airbnb evinde tecavüze 7 milyon dolar tazminat

Airbnb evinde tecavüze 7 milyon dolar tazminat

Airbnb evinde tecavüze 7 milyon dolar tazminat

Dünyanın dört bir yanında ev kiralama hizmeti veren Airbnb, ABD’nin New York kentinde tecavüze uğrayan bir turiste 7 milyon dolar ödedi.

Avustralyalı 29 yaşındaki kadın turist ve arkadaşları, Airbnb üzerinden kiraladığı evin anahtarını yakındaki bir dükkanın sahibinden aldı. Ancak Junior Lee adlı dükkan sahibi önceden anahtarın kopyasını yaptırıp eve girmiş ve banyoya saklanmıştı.

Diken'in haberine göre, Turist ve arkadaşları gece yarısından kısa bir süre sonra eve gitti. Lee, Avustralyalı kadına bıçak çekip tecavüz etti.

Şikayet üzerine Airbnb güvenlik ekibi yerel polis teşkilatıyla temas kurdu. Lee yakalandı. Turist bir otele yerleştirildi; Avustralya’daki annesi New York’a götürüldü. Psikolojik destek sağlandı.

Bloomberg, yaşananlardan iki yıl sonra Airbnb ve turistin anlaşmaya vardığını, turiste ödeme yapıldığını ancak ev sahibi veya şirkete dava açmayacağına dair şart koşulduğunu yazdı.

Airbnb sözcüsü Ben Breit, “Bu tür durumlarda biz anlaşma sağladıktan sonra mağdurlar istediği gibi yaşadığını anlatabilir. Bu konuda bir baskı uygulamıyoruz. Ödemeyi yaparken şart koşmuyoruz” dedi.

Dava süreci devam eden ve müebbet hapis istenen Lee mahkemede suçlamaları reddetti. Şüpheli tutuklu yargılanıyor.

 

Etiketler Ödeme Anlaşma Tazminat Tecavüz Taciz ABD AirBnB
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mesajı
Eşi başka bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den şaşırtan paylaşım
Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan paylaşım
Felaketlerin ardı arkası kesilmiyor: Farelerden sonra örümcekler istila etti
Sedat Peker'in sözleri CHP'yi harekete geçirdi: ''Derhal görevden alınmalıdır''
Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama
Piyasaların beklediği gün geldi! Faiz karar gününde dolar, euro ve altında düşüş
Erdoğan ve Aliyev arasında dikkat çeken diyalog: ''Aaa burada onlar var mı?''
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Sosyal medya şike iddialarıyla çalkalandı
Akşener: ''Beni en çok vuran, Erdoğan'ın yüzündeki gülümsemeydi''