Ajanların, politikacıların ve uyuşturucu baronlarının banka hesapları ifşa edildi!

İsviçre bankası Credit Suisse'de bulunan ve politikacılara, suç örgütü liderleri ile istihbaratçılara ait onlarca hesap sızdırıldı.

İsviçre’nin bankacılık devi Credit Suisse’de bulunan 18 binden fazla hesap sızdırıldı. Onlarca gazetecinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirilen ifşaat sonucu suçluların, insan hakları ihlalcilerinin ve yaptırıma maruz kalan kişilerin İsviçre bankasının müşterisi olduğu görüldü.

İsviçre Sırları (Suisse Secrets) olarak adlandırılan belgelerle ilgili, belgeleri yayınlayan kuruluş olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP) dün yaptığı açıklamaya göre, sızdırılan hesaplar 1940’lardan 2010’lara kadar açılan müşterilere ait. Sızdırılan 18 bin hesabın toplam 100 milyar dolara yakın parası bulunuyor.

163 GAZETECİ ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Sözcü’deki habere göre; ilk olarak Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin ele geçirdiği bilgiler ABD’li New York Times, İngiliz Guardian, Fransız Le Monde’un da dahil olduğu dünya çapında 46 medya kuruluşunun ortak çalışmasıyla yayına hazırlandı. Çalışmada 163 gazeteci yer aldı.

OCCRP’nin kurucu ortağı Paul Radu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Koşullar ne olursa olsun, işlerini her zamanki gibi sürdürebilen suçluları ve yolsuz politikacıları çok sık gördüm, çünkü haksız kazançlarının güvende tutulacağından eminler. Soruşturmamız, bu insanların suçlarına rağmen, demokrasilerin dünyanın her yerindeki insanların zararına olan düzenlemeleri nasıl aklayabildiğini ortaya koyuyor."

Bankalarda hesapları bulunanlar arasında Mısır’ın devrik lideri Hüsnü Mübarek’in yönetimi sırasında istihbarat teşkilatı başkanı olan Ömer Süleyman, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev’in eski eşi Nadejda Tokayeva, Sırp uyuşturucu baronu Darko Saric gibi isimler bulunuyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi de bankada hesapları olanlar arasında.

BANKADAN AÇIKLAMA

Credit Suisse dün konu ile ilgili yaptığı kısa açıklamada açıklamada, hakkında yapılan suçlamaları “güçlü bir şekilde reddettiğini” belirtti.

Banka açıklamasında, söz konusu hesapların bazılarının 1940’lara kadar uzandığını belirterek bu konulara ilişkin hesapların bağlam dışında, kısmi, yanlış veya seçici bilgilere dayanarak belgelerde yer aldığını belirtti. Banka söz konusu hesapların yaklaşık yüzde 90’ının kapatıldığını veya kapatılmak üzere olduğunu söyledi.

İsviçre banka müşterilerini koruyan katı gizlilik yasaları nedeniyle dünyada suçluların para aktarımı yaptığı en önemli ülkelerden biri.