Kartalkaya otel yangını faciasında yeni gelişme

Bolu Kartalkya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar ceza alması isteniyor.

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi H.E., eşi ve yönetim kurulu üyesi E.M.E., kızları E.A. ve C.H., otelin genel müdürü E.A., İl Özel İdare Genel Sekreteri S.K., İtfaiye Müdürü K.C. ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G.'nin de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri H.E., E.M.E., C.H., E.A., E.A., Z.Y., A.D., K.Ö., C.Ö., M.S. ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G., İtfaiye Müdür Vekili K.C. ve İtfaiye Eri İ.A. hakkında "olası kastları ile sorumlu oldukları" ifadesine yer verildi. Bu 13 kişi hakkında "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri T.P., H.Ö. ve B.Ü., mutfak personeli R.B., E.Ö. ve F.Y., iş güvenliği uzmanları K.D. ile E.K., resepsiyon görevlisi Y.B.Ç., Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İ.P. ile İ.K., FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi A.A. ile çalışanı A.B., LPG tesisatı bakım görevlileri D.A. ile M.Ş., Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri S.K., Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı B.B., Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Y.E. ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü M.Ö.'nün "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. Hazırlanan iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İHA