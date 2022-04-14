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Akılalmaz olay: 4 kişi Bengal kertenkelesine tecavüz etti

Akılalmaz olay: 4 kişi Bengal kertenkelesine tecavüz etti

Hindistan'ın Gothane kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. 4 avcı, bir Bengal kertenkelesine cinsel istismarda bulundu.

Maharashthra'daki Gothane köyü yakınlarındaki Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nda 4 avcı bir bengal kertenkelesine tecavüz etti. 

Maharashtra Orman Departmanı yetkilileri, zanlının cep telefonunu kontrol ettiklerinde iğrenç anları kayda aldıklarını gördü. Olay üzerine 4 avcı tutuklandı. 

 

Etiketler kertenkele tacavüz
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