Akılalmaz olay: 4 kişi Bengal kertenkelesine tecavüz etti
Hindistan'ın Gothane kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. 4 avcı, bir Bengal kertenkelesine cinsel istismarda bulundu.
Maharashthra'daki Gothane köyü yakınlarındaki Sahydari Kaplan Koruma Alanı'nda 4 avcı bir bengal kertenkelesine tecavüz etti.
Maharashtra Orman Departmanı yetkilileri, zanlının cep telefonunu kontrol ettiklerinde iğrenç anları kayda aldıklarını gördü. Olay üzerine 4 avcı tutuklandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol