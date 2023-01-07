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Akılalmaz olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini silahla vurdu

Akılalmaz olay! 6 yaşındaki çocuk öğretmenini silahla vurdu
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ABD'nin Virginia eyaletinde 6 yaşındaki bir erkek çocuğun, öğretmenini silahla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Virginia eyaletinin New Port bölgesinde meydana gelen olayda, Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 yaşındaki bir erkek çocuğun bir öğretmeni silahla kasten vurduğunu ve çocuğun gözaltına alındığını duyurdu. Polis açıklamasında “Şüphelinin, Richneck İlköğretim Okulu'nda okuyan 6 yaşındaki bir erkek öğrenci olduğu belirlendi. Öğrenci gözaltında. Kurbanın bir öğretmen olduğu belirlendi. Yaralanan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Polis basına yaptığı sözlü açıklamada, öğretmenin 30’lu yaşlarında olduğunu ve olayın öğleden sonra meydana geldiğini ifade etti. Açıklamada olayın bir kaza olmadığı vurgulandı. Olaya müdahale eden polislerin öğrencileri spor salonuna topladığı, soruşturma sırasında tüm öğrencilerin güvende olduğu belirtilen açıklamada, çocuğun silaha nasıl ulaştığı ve neden öğretmeni vurduğu konusunda detay verilmedi.    

DHA

Etiketler abd öğretmen silahlı saldırı
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