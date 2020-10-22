SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 22 Ekim 2020 13:19

Alçaklığın bu kadarı! Camiyi domuz ahırına çevirmişler!

27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan’da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.

Alçaklığın bu kadarı! Camiyi domuz ahırına çevirmişler!
A+ A-

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermenistan’ın tarihi bir camiye verdiği zararı görüntüledi. 27 sene sonra kurtarılan Zengilan’da tarihi caminin domuz ahırına çevrildiği görüldü. Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın" diyerek tepki gösterdi. Hızla sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Azerbaycan’ın tarihine verilen zarar eleştirilerin hedefi oldu.

İHA

cami , azerbaycan , ermenistan , domuz ahırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM