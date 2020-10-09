Aliyev'den flaş çağrı: İşgalcilere son şansı veriyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz" diyen Aliyev, Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabası ve Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil olmak üzere 8 köyü kurtardığını ifade etti.

"İKİ S-300 SİSTEMİ YOK EDİLDİ"

Ermenistan'ın 16 komuta merkezi, iki S-300 sisteminin yok edildiğini belirten Aliyev, "Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Ermenistan'ın askerleri işgalcilerdir. Ermenistan'ın elinde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir teçhizat yoktur. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİYE SON ŞANSI VERİYORUZ"

İlham Aliyev, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize tesir edemez. Kime yalvarırsan yalvar, hiçbiri bize tesir edemez. Biz hak yolundayız, biz öz topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan.

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım"