Alman Patriot hava savunma sistemleri Polonya'ya yerleştiriliyor

Almanya Silahlı Kuvvetleri tarafından Polonya'ya gönderilen Patriot hava savunma sistemlerinin, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın yerlerdeki noktalara yerleştirilmesine başlanıyor.

Almanya'da Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki çekimserlikle suçlanan Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti.

Lambrecht istifasıyla Almanya'dan Rus tehdidi altında bulunan ülkelere yapılan silah yardımları yeni bir boyut kazandı.

Geçtiğimiz kasım ayında Ukrayna'nın, Rusya'nın füze saldırılarına karşı koymak üzere ateşlediği bir S300 füzesi, Polonya'nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna sınırına yakın yerlere yerleştiriliyor

Olayın ardından Almanya'nın Polonya'ya önerdiği Patriot hava savunma sistemlerinin, Ukrayna sınırına yakın yerlerdeki noktalara yerleştirilmesine başlanıyor.

Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne (Bundeswehr) bağlı askerler, Patriotların transfer ve kurulumunu gerçekleştirmek üzere bugün Almanya'nın kuzeyindeki Bad Sülze kasabasından yola çıkacak.

3 Patriot'un nereye konuşlandırılacağı açıklanmadı

Ukrayna sınırına yakın kritik altyapıyı korumak amacıyla yerleştirilecek olan 3 Patriot hava savunma sisteminin, güvenlik gerekçesiyle tam olarak nereye konuşlandırılacağı açıklanmadı.