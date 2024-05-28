Almanya rekor sayıda vatandaşlık verdi

Almanya'da geçtiğimiz yıl 200 bin civarında yabancıya vatandaşlık verildiği açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamada, 2023 yılında 200 bin 100 civarında yabancının Alman vatandaşlığa kabul edildiği duyuruldu.

Vatandaşlık verilenlerin sayısının 2000 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısının 2022’ye kıyasla 31 bin kişi yani yüzde 19 arttığı vurgulandı.

İLK SIRADA SURİYE VAR

2023 yılında 157 farklı ülkeden kişiye vatandaşlık verildiği, vatandaşlığa alınanlardan 75 bin 500’ünün Suriyeli olduğu ifade edildi. Suriyelilerin vatandaşlığa alınmadan önce Almanya'da ortalama 6.8 yıl kaldığı aktarıldı.

TÜRKİYE ÜST SIRALARDA

Listede Suriye’den sonra Türkiye, Irak, Romanya ve Afganistan yer aldı. Vatandaşlığa kabul edilenlerin yaş ortalamasının 29.3 ve çoğunun erkek olduğu belirtildi.

Ayrıca Ekim ayından sonra Alman vatandaşlığı isteyen İsraillilerin sayısında da keskin bir artış yaşandı. Ocak-Nisan 2024 arasında 6 bin 869 İsrailli Alman vatandaşlığı için başvuruda bulundu.

Bu sayı 2022 yılının tamamında 5 bin 670, 2023 yılında ise 9 bin 129 olarak kayıtlara geçmişti.

İHA