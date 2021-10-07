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Almanya'da Başkanlık yarışını kaybeden Laschet istifa etti

Almanya'da Başkanlık yarışını kaybeden Laschet istifa etti

Almanya'da Başkanlık yarışını kaybeden Hristiyan Demokrat Armin Laschet, CDU Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Almanya medyası, 26 Eylül'de yapılan genel seçimi kaybeden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin lideri Armin Laschet'in istifa ettiğini bildirdi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ VURGUSU"

Haberi ilk önce Alman haber televizyonu NTV kamuoyuna duyurdu.

Reuters ajansının haberine göre ise Armin Laschet, CDU milletvekillerine yaptığı açıklamada, partisinin seçim yenilgisi sonrası yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Laschet, CDU Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler almanya seçim başbakan
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