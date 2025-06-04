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Almanya'da ''bomba'' operasyonu: 20 bin kişi tahliye edilecek

Almanya'da ''bomba'' operasyonu: 20 bin kişi tahliye edilecek
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Almanya'nın Köln kentinde, 2'nci Dünya Savaşı'nda kalan ve patlamamış olan üç bombanın imhası için 20 bin kişinin tahliye edileceği açıklandı.

Almanya'nın Köln kentinde 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinde yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Patlamamış bombaların tehlike oluşturmaya devam etmesi nedeniyle 1 kilometrelik alanda ‘2’nci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana en büyük operasyonun’ başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda bölgedeki evlerin, otellerin, okulların, büyük bir hastanenin ve ana tren istasyonunun tahliye edilmesi istendi.

Almanya makamları, tahliyeyi reddeden kişilerin ‘eğer gerekirse polis eşliğinde zor kullanılarak’ evlerinden çıkarılacağını bildirdi. Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmayı reddetmeleri halinde yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı da yapıldı.

Bomba imha ekiplerinin, biri 10 ton, ikisi 20 ton ağırlığındaki iki bombayı bugün imha etmeyi planladığı kaydedildi.

DHA

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Etiketler ALMANYA bomba dünya savaşı köln tahliye
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