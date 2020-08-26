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  3. 26 Ağustos 2020 09:36

Almanya'dan dikkat çeken Erdoğan yorumu: Dışlanmış hissediyor

Almanya'nın önde gelen dergilerinden biri olan Der Spiegel, Doğu Akdeniz gerilimini yazdı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak ''Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarında dışlanmış hissettiği için bu konuya bu kadar önem veriyor'' dedi.

Almanya'dan dikkat çeken Erdoğan yorumu: Dışlanmış hissediyor
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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, iki ülke arasında arabulucu olmaya çalışan Almanya’nın çok okunan dergilerinden der Spiegel, yaşananlarla ilgili olarak kapsamlı bir analiz hazırladı.

“Sınır gerilimi tırmanıyor: Erdoğan Yunanistan ile savaş riskine giriyor” başlığı kullanılan makalede, “NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan donanmalarını birbirlerinin üzerine sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz bölgesindeki ulusal sınırların yeniden çizilmesini istiyor” yorumu yapıldı.

“YARALANMIŞ ONURU İÇİN…”
Derginin internet sitesinde İngilizce olarak Maximilian Popp imzasıyla yayınlanan makalede, son dönemde Yunanistan, Rum Kesimi, Mısır, İsraili Ürdün ve İtalya’nın bölgede doğal gaz ve enerji kaynağı arama sürecine girdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnız ve dışlanmış hissettirildiği öne sürüldü. Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Vatan doktrinini, yaralanmış onurunu ve iç siyasetteki hesaplamalar yüzünden öne çıkarıyor gibi görünüyor. Temmuz ayında Türkiye’nin itirazlarına rağmen İsrail yönetimi Eastmed boru hattının yapımı için çalışmalara başlamıştı. Bu boru hattı doğal gazı İsrail’in sularından Rum Kesimi ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşımasını öngörüyor” ifadesi yer aldı.

Makalede, “Akdeniz’deki gerilim aynı zamanda Erdoğan’ın iç siyasetteki sorunlarından dikkati dağıtmaya olanak sağlıyor. Türkiye ekonomisi yıllardır krizde ve bu durum corona virüsü salgınıyla daha da ileri taşındı. Türk lirası tarihi bir düşüş yaşayarak euro karşısında 9 liraya geriledi. Erdoğan, anketlerde de daha önce hiç olmadığı kadar geriledi” yorumu yapıldı.

Makalede, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı nasıl bir tutum sergilemesi konusunda bir anlaşmazlık olduğu belirtildi. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un daha sert bir tutum sergilemesini tercih ettiği öne sürüldü. Yazıda, Ankara ve Paris’in Libya konusunda sık sık karşı karşıya geldiği de belirtildi.

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