Almanya'ya kaçak giren Türk aileye 43 bin TL!

Almanya'ya giriş yapan Türklerin sayısındaki artış dikkat çekerken, Almanya'nın ülkeye kaçak olarak giren ailelere aylık yaklaşık 43 bin TL tutarında yarım parası verdiği öğrenildi.

Almanya ile Polonya arasında gerginlik tırmanırken, kaçak girişleri teşvik eden yardımlar da tartışılıyor.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Almanya'ya tek başına giren kaçak mülteci, barınma yurduna alınıyor, kira vermiyor. Yatak ve giyecek yardımı alıyor, kendisine de 410 Euro aylık ödeniyor.

İlk Kabul Merkezi'ne kaydı yapılan kaçak Türk, daha sonra bir dönerci ya da inşaatta iş bulup ayda 1500- 2000 Euro net kazanç elde ediyor. Böylece kaçak Türk göçmenin aylık geliri net 2000 Euro'yu buluyor.

Eğer kaçak gelip iltica eden Türk çift ise, o zaman ikisine toplam 779 Euro veriliyor. Yani eşin aylığı 369 Euro oluyor. Benzer bir şekilde barınma ve giyecek bedava. Bunların her ikisi de, kayıttan sonra ülke içinde başka bir yere giderek kaçak çalışmaya başlıyor ve Euro bazında aylık kazançları net 3000 Euro'yu geçiyor.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU AİLENİN AYLIĞI

Evli ve iki çocuğu olan kaçak Türk aile, eğer ailecek Almanya'ya gelip iltica istemişse, onlara ödenen aylık yardım 1471 Euro (yaklaşık 42 bin TL).

Tabii yine, kaçak çalışmaları karşılığı aldıkları tamamen ve vergisiz olarak kendilerine kalıyor.

Ailenin çocuk sayısı arttıkça yardım miktarı da artıyor. Ortalama çocuk başına 300 Euro daha fazla destek veriliyor. Bunun için, gelen genç göçmenler hemen çocuk yapmaya ya da Türkiye'de kalan çocuklarını yanlarına almaya çalışıyor.

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