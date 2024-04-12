Amazon Kraliçesi satışta... 65 milyon TL'ye satılması bekleniyor

İngiltere'de yapılacak olan mücevher müzayedesinde yaklaşık 65 milyon TL'ye yeni sahibinin olması beklenen "Amazon Kraliçesi" isimli mücevher basına tanıtıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Phillips müzayede evi, gerçekleşecek Cenevre Mücevher Müzayedesi öncesinde, mücevher severleri heyecanlandıracak bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, müzayedede satışa sunulacak mücevherler sergilendi ve müzayede hakkında bilgiler verildi. Sergilenen mücevherler arasında, nadir elmaslar, değerli taşlar ve antika mücevherler yer aldı.

Özellikle 280,84 karat ağırlığında etkileyici bir Kolombiya zümrüdü olan "Amazon Kraliçesi" (fotoğrafta) tüm dikkatleri üzerine çekti.

1,5 ila 2,6 milyon dolar arasında bir fiyat etiketiyle müzayedede sunulacak olan mücevher, boyutunun yanı sıra canlı rengi ve kusursuz kesimi ile katılımcıların ilgisini çekti.

Cenevre Mücevher Müzayedesi bu yıl 9-12 Mayıs arasında düzenlenecek.