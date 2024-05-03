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Öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, öğrenci servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci toplam 15 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bu sabah saat 07.10 sularında öğrenci servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Cizre ilçe girişinde bulunan köprü üzerinden geçiş yapmak üzere olan öğrenci servisi ile Silop’i yolu güzergahından Cizre'ye doğru seyir halinde olan Halil Zeybek yönetimindeki 21 ADK 056 plakalı Ford marka hafriyat kamyonu ile Sinan Sevgi yönetimindeki 73 M 104 plakalı Ford marka öğrenci servisi çarpıştı. Servisin içerisinde bulunan Ç.B., Z.A., G.Y., N.Y., O.Y., M.Y., E.Y., Y.Y., İ.B., İ.E., İ.A., C.Y., İ.E., İ.A. isimli öğrenciler ve servis şoförü Sinan Sevgi yaralandı.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde öğrenci ve servis şoförüne yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali Cevdet Atay öğrencileri ziyaret etti

Meydana gelen trafik kazasının ardından Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi’ne geçerek yaralanan öğrencilerin durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Atay daha sonra müşahede altında bulunan öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Öğrenci servisi kaza yaptı: 15 yaralı - Resim : 1

Etiketler öğrenci yaralanma yaralı
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