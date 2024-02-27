  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Antarktika'da korkutan gelişme! İlk kez rastlandı

Antarktika'da korkutan gelişme! İlk kez rastlandı

Antarktika'da korkutan gelişme! İlk kez rastlandı
Güncelleme:

Bilim insanları, Antarktika ana karasında ilk kez kuş gribine (H5N1) rastlandığını duyurdu.

Kuş gribi Antarktika ana karasına sıçradı. İspanya Yüksek Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC) tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli bilim adamlarının Antarktika'daki Primavera Üssü yakınlarında bulduğu iki ölü kutup martısında (skua) kuş gribi tespit ettiği duyuruldu. Bunun Antarktika ana karasındaki ilk vakalar olduğu vurgulanırken, penguenler için potansiyel risk taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu keşif, virüsün kıtayı diğerlerinden ayıran doğal sınırlara ve mesafeye rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Virüsün Antarktika'ya göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İHA

Etiketler Antarktika kuş gribi ispanya bilim insanları skua
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TRT'den canlı yayında apar topar skandal sansür TRT'den canlı yayında apar topar skandal sansür İşin uzmanı 4 gün iş, 3 gün tatil modelini anlattı İşin uzmanı 4 gün iş, 3 gün tatil modelini anlattı Misafir vergisi mi geliyor? Resmi açıklama geldi Misafir vergisi mi geliyor? Resmi açıklama geldi Türkiye'de yazlık mı, Avrupa'da malikane mi ? Türkiye'de yazlık mı, Avrupa'da malikane mi ? Kredi kartı aidatlarına rekor zam Kredi kartı aidatlarına rekor zam Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada İşte Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe İşte Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir'' Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir'' İşte Japonların ''tasarruf'' sırrı Kakeibo yöntemi İşte Japonların ''tasarruf'' sırrı Kakeibo yöntemi Önceki seçimi doğru bilen firmadan İstanbul anketi Önceki seçimi doğru bilen firmadan İstanbul anketi