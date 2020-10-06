Antivirüs yazılımcısı John McAfee gözaltında

McAfee antivirüs programının kurucusu John McAfee, ABD'de açılan vergi kaçakçılığı davası nedeniyle İspanya'da gözaltına alındı. İspanyol polis kaynakları, McAfee'nin Barselona havalimanında gözaltına alındığını duyurdu.

ABD'li savcılar ünlü yazılımcıyı milyonlarca doları evlerinde ve bir yatında saklayarak vergi kaçırmakla suçluyor. John McAfee'nin kripto para, danışmanlık hizmeti, para karşılığı yaptığı konuşmalar ve hayatını anlatan bir belgeselin telif hakları üzerinden elde ettiği milyonlarca dolarlık geliri bildirmediği belirtiliyor.

John McAfee, ilk ticari antivirüs yazılımı olan McAfee Software şirketinden 1994 yılında ayrılmıştı. Şirketin 1999'da borsaya açılmasından ve 2010 yılında Intel tarafından alınmasından sonra büyük bir servetin sahibi olmuştu. John McAfee, kripto para dünyasında da tanınan bir isim.