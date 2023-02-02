AP'deki yolsuzluk skandalında yeni gelişme

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) yolsuzluk soruşturmasında 2 ismin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan iki AP üyesi Marc Tarabella ve Andrea Cozzolino'nun dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, 16 Ocak’ta AP Başkanı Roberta Metsola tarafından başlatılan disiplin süreci kapsamında AP Genel Kurulu'nda adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel’de bulunan AP yerleşkesinin Genel Kurul salonunda elektronik sayım yerine el kaldırma usulü ile yapılan oylamaya Tarabella da bizzat katıldı. Oylama sırası geldiğinde Tarabella’nın da "evet" oyu verdiği rapor kabul edildi. Fransız AP üyesi Manon Aubry tarafından Tarabella ve Cozzolino için ayrı ayrı yazılan rapor AP Genel Kurulu tarafından onaylandı. Karar ile Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino'nun dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Geçtiğimiz salı, AP Hukuki İşler Komisyonu bünyesinde yapılan “gizli” statüdeki oylamada oy birliğiyle Cozzolino ve Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti. AP Başkanı Roberta Metsola’nın sonucu Tarabella ve Cozzolino'ya bildirmesiyle karar resmi olarak yürürlüğe girecek.