Aşı krizi büyüyor! İki ülke daha askıya aldı

İsveç ve Danimarka, Johnson & Johnson (J&J) koronavirüs aşılarda görülen yan etki nedeniyle aşının kullanımını askıya aldı.

ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson (J&J) tarafından geliştirilen korona virüs (Coivd-19) aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından J&J Covid-19 aşısının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu.

AVRUPA'YA TESLİMATINI ERTELEMİŞLERDİ

Açıklamasının ardından J&J yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktirdiğini ifade etmişti. ABD’li yetkililerden yapılan açıklamaların ardından İsveç Sağlık Ajansı’ndan J&J aşılarının kullanıma başlanmasının askıya alınması kararı geldi.

Ajans yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, J&J Covid-19 aşısı kullananlarda AstraZeneca aşı ile benzer kan pıhtılaşmasının tespit edilmesi nedeniyle, J&J’ın Covid-19 aşısını kullanma planlarının duraklatıldığı ifade edildi. Aşıların kullanımına başlamayacağını belirten Ajans, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) incelemesinin bulgularını beklediklerini bildirerek, nihai kararın ne zaman alınacağına dair bir öngörüde bulunamayacağını ifade etti.

"TAVSİYE EDİLEN KULLANILMAMASIDIR"

Baş Epidemiyolog Anders Tegnell yaptığı açıklamada, "Şu an İsveç’teki önerileri değerlendirmeden önce, EMA incelemesine ve ABD’den gelen bilgilere bakıyoruz. O zamana kadar tavsiye edilen ise, aşı dozlarının kullanılmamasıdır" dedi.

Ayrıca J&J Covid-19 aşısının kullanımın durdurulmasının ardından ülkeye, 31 bin dozluk ilk aşı teslimatı yapılmasına rağmen aşı İsveç’te henüz kullanılmadı.



DANİMARKA KULLANIMINI DURDURDU

Danimarka, ABD’li uzmanlar tarafından J&J aşısının kan pıhtılaşmasına neden olabileceği yönünde uyarıları üzerine, şirketin Avrupa pazarına olan teslimatlarını durdurmasının ardından J&J Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

Danimarkalı yetkililer, erken saatlerde ise Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının ülkedeki kullanımının bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Danimarka Sağlık Kurumu, Covid-19’a karşı aşılamalara AstraZeneca aşısı olmadan devam edilmesini kararlaştırdı" denilmişti.

Danimarka, AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke oldu.