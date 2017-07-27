Aşiretten 20 kişi gözaltında ! Suçları 16 yaşındaki kıza intikam tecavüzü !

Akıllara durgunluk veren olayın gerçekleştiği yer, ülkenin ortasındaki Multan kenti. Bir aşiret konseyi, ağabeyi 12 yaşındaki kuzenine tecavüz eden kızın aynı cezaya çarptırılmasına karar verdi.

Yerel Dawn gazetesi, genç kıza ailesi ve konsey önünde tecavüz edildiğini bildiriyor.

Rezalet, kızın annesinin polise şikayete gitmesiyle ortaya çıktı. Polis, iğrenç emri veren yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

Doktor kontrolünde her iki kıza da tecavüz edildiği belirlendi.

Akraba olan kızların ailelerinin söz konusu emri vermiş olabileceği de bir başka iddia.

Muhtaran Mai'nin hikayesi

Pakistan'da genelde yaşlı aşiret üyelerinden oluşan ancak faaliyetleri yasadışı olan bu konseylerin çeşitli sorunları çözdükleri biliniyor. Söz konusu konseylerden bazıları geçmişte, namus cinayeti ve intikam tecavüzünü de içeren çok sayıda tartışmalı karar almıştı.

Pakistan'da 2002 yılında da bir aşiret konseyi, 28 yaşındaki Muhtaran Mai adlı kadına topluca tecavüz edilmesi emri vermişti. Mai'nin 12 yaşındaki erkek kardeşi, yaşlı bir kadın ile ilişkiye girmekle suçlanıyordu.