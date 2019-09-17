Canlı bombalı çifte saldırı: Çok sayıda ölü var !

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığına göre en az 24 kişi hayatını kaybetti. Eş zamanlı olarak Kabil'de başka bir saldırı daha düzenlendi. O saldırıdaysa 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine düzenlenen saldırıyı Taliban üstlendi.



Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında motosikletli canlı bombayla gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı belirtilmedi ancak yardımcısı tarafından Gani'nin yaralanmadığı aktarıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığını aktardı.

Açıklama yapan yetkili kayıplar arasında kadın ve çocukların olduğunu belirtirken ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BİR SALDIRI DAHA

Kabil'de eş zamanlı olarak bir saldırı daha meydana geldi. O saldırıdaysa 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.