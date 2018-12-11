Çin'den flaş otomobil hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping`in "İki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi` konusunda uzlaşmaya varması ardından ticaret savaşlarının ateşini düşürecek flaş hamle geliyor. Çin`in, ABD`den araç ithalatına gümrük tarifelerini düşürmeye hazırlandığı iddia edildi. Haber ardından Avrupalı otomobil üreticilerinin hisseleri sert yükseldi.
AJANSLAR
Ticaret savaşlarının ateşini düşürecek flaş bir hamle geliyor. Çin'in, ABD'den araç ithalatına gümrük tarifelerini düşürmeye hazırlandığı iddia edildi.
Bloomberg News'in haberine göre Çin, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin Arjantin'deki görüşmelerinde aldıkları karar çerçevesinde Amerikan malı araçların ithalatına gümrük tarifelerini düşürmeye hazırlanıyor.
Verilen bilgilere göre Çin'in ticaret savaşında yüzde 40'a yükselttiği Amerikan malı araçlar için ithalat tarifelerini yüzde 15'e indirmesi gündemde.
Bu haber ardından Avrupalı otomobil üreticilerinin hisse senetleri keskin şekilde yükseldi.
Avrupa otomobil üreticileri endeksi yüzde 2.7 artmış durumda.