Düğün provasında şoke eden anlar! Ölüm anı kamerada

Olay, Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Neendakara şehrindeki bir kasabada meydana geldi.

Kızının düğününden bir gün önce yapılan düğün provaları sırasında canlı müzik çalan grup ile sahneye çıkıp şarkı söyleyen 55 yaşındaki adam, aniden yere düştü. Adamın akrabaları hemen yardımına koşarak, ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan adamın ‘ani kalp durması’ sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KIZINA, DÜĞÜNDEN SONRA SÖYLEDİLER

Aile ise bu durumu kızlarından saklamaya karar vererek, kızlarına; babasının hastanede olduğunu, durumunun iyi olduğunu ve düğüne katılacağını söyledi. Ancak, adamın kızı gerçeği düğünden bir gün sonra öğrendi.

Kalbi duran adamın son anları cep telefonu kamerasında saniye saniye kaydedildi.





