Gerginlik giderek artıyor ! Yine füze denediler !

Güney Kore kaynakları, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinde bulunduğunu aktardı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığı teyit edilirken, denemenin başarısız olduğunu ileri sürdü.

Birden fazla yerel kaynağın aktardığına göre, balistik füze, fırlatılmasından hemen sonra infilak etti.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM), "Olayla ilgili bilgimiz var" açıklamasını yaptı. ABD kaynaklarının, balistik füze denemesinin nükleer bir deneme olduğuna ilişkin bir veri olmadığını açıkladığı aktarıldı.

SON FÜZE DENEMESİ 16 NİSAN'DA

Kuzey Kore, son balistik füze denemesini 16 Nisan'da gerçekleştirmişti. Füze denemesinin ardından bölgede ABD'nin askeri varlığı artırılmış, Güney Kore'ye THAAD savınma sistemleri yerleştirilmişti.